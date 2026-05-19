Con más de 2.000 estudiantes, San Juan celebrará el 25 de Mayo en avenida Central

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó que ya está todo previsto para el desfile patrio del próximo 25 de Mayo, que contará con la participación de más de 2.000 estudiantes y delegaciones de distintos sectores de la comunidad sanjuanina.

El acto central se desarrollará sobre avenida Central, luego del Tedeum y de las ceremonias protocolares previstas para esa jornada. Según explicó la funcionaria, los alumnos serán convocados a las 11 y el desfile comenzará alrededor de las 11:30, con el objetivo de evitar largas esperas.“Los chicos los vamos a citar a las 11 de la mañana, 11:30 horas vamos a estar dando comienzo. No vamos a hacer esperar a nuestros estudiantes”, señaló Fuentes.

La ministra indicó además que el operativo contempla las condiciones climáticas previstas para ese día. “Siempre estamos chequeando ese tema. Vamos a tener un lunes muy bonito”, afirmó. En total participarán más de 40 escuelas de distintos niveles educativos, incluidas instituciones de educación especial y establecimientos de educación no formal vinculados a la danza. También estarán presentes representantes de la sociedad civil, fuerzas militares y veteranos de Malvinas.

“Más de 2.000 chicos estarán participando. Va a ser un acto muy bonito que más que nada es para rendir honor a la patria”, sostuvo la titular de la cartera educativa. Fuentes vinculó además el acto patrio con las políticas educativas impulsadas por el Gobierno provincial y destacó la necesidad de fortalecer los aprendizajes básicos y la capacitación laboral.

“Sarmiento, más de 40 años después de 1810, empezó con una gran revolución educativa. Hoy lo estamos volviendo a retomar, volviendo a las bases: comprender y aprender, aprender a leer y escribir”, expresó. En ese contexto, la ministra también destacó el lanzamiento de trayectos técnicos orientados a la formación laboral y aseguró que la educación será un eje clave para el crecimiento de la provincia. “San Juan ha comenzado un futuro promisorio y la educación lo va a acompañar”, afirmó.