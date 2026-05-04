El mercado de motovehículos en San Juan registró en abril de 2026 un notable incremento, con indicadores que evidencian una recuperación sostenida. El mes no solo mostró un fuerte crecimiento interanual, sino también una mejora respecto del mes previo.

Según el último informe de la División Motovehículos de Acara, durante abril se patentaron 1.599 unidades en la provincia, casi el doble que en el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 812 operaciones. El salto interanual fue del 96,9%, uno de los más altos del país.

El dato provincial supera ampliamente el promedio nacional. A nivel país, el patentamiento de motos creció un 51,5% interanual durante abril, con 80.737 unidades registradas. En el acumulado de 2026, Argentina alcanzó los 301.962 patentamientos, un 47,5% más que en el mismo período del año pasado.

Informa: Acara

En ese escenario, San Juan aparece entre las provincias con mayor expansión del sector. El informe de Acara muestra que el crecimiento sanjuanino estuvo incluso por encima de distritos históricamente fuertes en ventas como Córdoba y Mendoza, que registraron 1.116 y 683 unidades patentadas, respectivamente.

En comparación con marzo, el sector tuvo un incremento del 5,2%, al pasar de 1.520 a 1.599 unidades patentadas, lo que marca una tendencia ascendente en el corto plazo.

Con estos resultados, San Juan consolida su posicionamiento dentro del mapa nacional de motovehículos, combinando crecimiento mensual e interanual y sosteniendo una tendencia positiva que refuerza la recuperación del sector en la provincia.

Las motos más vendidas del país

En el ranking nacional de modelos, las motos de baja cilindrada continúan liderando el mercado argentino. La más patentada fue la Gilera Smash, con 7.625 unidades, seguida por la Keller KN110-8 y la Honda Wave 110S.

Entre las marcas, Honda se mantuvo al frente del mercado nacional con 14.440 patentamientos en abril. Detrás quedaron Gilera, Motomel, Keller y Corven.

Los números reflejan que el segmento de motos económicas sigue siendo el más elegido por los consumidores, principalmente como alternativa de movilidad diaria frente al aumento de costos en otros vehículos.

Cómo estuvo el mercado de vehículos

Mientras las motos crecieron con fuerza, el panorama fue diferente en el mercado automotor. El informe de Acara reveló que los patentamientos de vehículos en Argentina cayeron un 13,6% interanual durante abril.

En San Juan, la baja también se sintió. La provincia registró 515 patentamientos de vehículos, lo que representó una caída del 23,7% respecto del mismo mes de 2025, que hubo 675.

La diferencia entre ambos mercados refleja un cambio de comportamiento en los consumidores. Mientras las motos muestran una fuerte recuperación y ganan terreno como opción accesible, el mercado automotor continúa atravesando una etapa de retracción.