La Economía del Conocimiento (EdC) en Argentina continúa consolidándose como un pilar fundamental para el desarrollo nacional, al registrar un récord sin precedentes en sus exportaciones durante el último año.

Según el informe Argenconomics elaborado por Argencon, el sector alcanzó un total de US$9.685 millones en exportaciones entre julio de 2024 y junio de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 20,8%.

Este aumento supera ampliamente el promedio global de crecimiento comercial, que la Organización Mundial del Comercio (OMC) situó en un 9,5% para el mismo período, destacando la competitividad y expansión del sector local.

Gracias a estos resultados, la EdC se posiciona como el tercer complejo exportador más importante del país, reforzando su rol estratégico en la economía argentina y su capacidad para generar divisas y empleo.

El sector abarca actividades vinculadas a las tecnologías de la información, software, servicios informáticos y otras ramas innovadoras que impulsan el desarrollo científico y tecnológico nacional.