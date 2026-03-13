Un rápido y eficaz despliegue de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 permitió recuperar un vehículo de alta gama que había sido denunciado como robado recientemente. Los efectivos policiales lograron dar con el paradero del rodado en cuestión de horas, frustrando así lo que podría haber sido el desguace o traslado de la unidad fuera de la provincia.

El procedimiento se desarrolló durante la jornada del pasado 12 de marzo en las inmediaciones de Callejón García y Calle Perona, en el departamento de Rawson. En ese sector, los investigadores localizaron una camioneta Toyota Hilux de color blanco que coincidía con las características de una denuncia radicada poco tiempo antes.

Para evitar errores y garantizar la legitimidad del hallazgo, especialistas de la sección realizaron una pericia exhaustiva sobre los números de chasis y motor. El resultado fue fehaciente: se trataba del mismo rodado que contaba con un pedido de secuestro vigente vinculado a una causa por Robo, bajo la jurisdicción de la Comisaría 3°.

El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Contra la Propiedad. El Ayte. Fiscal Dr. Pablo Quiroga, tras ser interiorizado de los pormenores, dispuso el secuestro formal del vehículo para continuar con los trámites legales y su posterior devolución al propietario.

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Este hallazgo pone de manifiesto el trabajo de inteligencia que realiza la Policía de San Juan en la lucha contra la sustracción de automotores, un delito que suele tener ramificaciones complejas si no se actúa con la rapidez que tuvo este operativo en el corazón de Rawson.