Un sorpresivo operativo de seguridad alteró a los asistentes del Poder Judicial de San Juan en el anexo Jujuy, donde se implementó controles exhaustivos con detectores de metales para todas las personas que ingresaban. La medida generó desconcierto y demoras, ya que alcanzó sin excepciones a jueces, funcionarios, empleados y abogados. Desde la Corte de Justicia indicaron que los controles podrían replicarse en otros edificios judiciales, poniendo énfasis en descartar las amenazas.

El despliegue se originó tras el hallazgo, el sábado a primera hora, de una amenaza escrita en un baño del edificio Anexo Jujuy. El mensaje, de carácter anónimo y con contenido violento, activó de inmediato los protocolos de seguridad y derivó en la presencia policial en los accesos.

Este lunes pasado, el control en ese edificio que incluyó la revisión individual de cada persona, provocó largas filas en el ingreso y múltiples consultas entre quienes trabajan habitualmente en el lugar. El procedimiento llamó particularmente la atención por el ámbito en el que se produjo, ya que se trata de dependencias judiciales con circulación de adultos y personal especializado.

Desde la Corte de Justicia confirmaron la situación y señalaron que el operativo forma parte de las medidas preventivas ante este tipo de amenazas. Además, indicaron que los controles podrían replicarse de manera aleatoria en otros edificios judiciales.

En paralelo, se inició una investigación interna para identificar al autor del mensaje y aplicar las sanciones correspondientes. Según trascendió, la advertencia hacía referencia a un posible ataque, lo que elevó el nivel de alerta de las autoridades.

El episodio se da en un contexto de reiteradas amenazas registradas en la provincia en los últimos días, principalmente en establecimientos educativos, aunque en este caso el hecho impactó directamente en el ámbito judicial, lo que incrementó la preocupación institucional.

Cabe recordar que desde 2023 el Poder Judicial ya cuenta con controles de seguridad en algunos accesos, aunque el despliegue de este lunes fue más amplio e inesperado, lo que generó un fuerte impacto entre quienes se encontraban en el lugar.