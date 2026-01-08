Registraron caída de granizo en zonas de Capital y Santa Lucía

En distintas zonas de Capital y Santa Lucía se registraron descargas de granizo durante este jueves 8 de enero. El fenómeno se registró aproximadamente a las 11:30 horas y, si bien el tamaño de los granizos fue normal, la abundancia y densidad de la precipitación causó impacto visual y acústico en la zona, cubriendo rápidamente calles y techos.

Publicidad

El evento ocurre en el contexto del alerta naranja por tormentas severas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para varios departamentos de la provincia, incluido San Martín, y de la alerta amarilla general que anticipaba granizo y ráfagas de viento intensas. La granizada se produjo casi en simultáneo con un sismo de magnitud 5.1 registrado cerca de las 11:15 horas al este de la provincia, aunque no hay relación causal entre ambos fenómenos.

Características del evento y reacción local

Testimonios de vecinos describen una caída muy abundante de granizo en un período corto de tiempo, lo que generó una capa blanca momentánea sobre el suelo. Aunque el tamaño no fue extraordinario, la densidad de la descarga es lo que llamó la atención y activó los protocolos de precaución habituales.

Publicidad

Durante el evento, se recomienda a la población: