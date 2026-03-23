Un operativo conjunto entre vecinos, Policía y personal comunal permitió rescatar a dos perros y una gata preñada que habían quedado atrapados en una cuneta en el barrio Jardines del Oeste, en Rivadavia.

El hecho se inició cuando residentes de la zona escucharon ruidos provenientes del interior de un conducto y, al acercarse, detectaron que uno de los animales no podía salir por sus propios medios. Ante esta situación, dieron aviso a la Policía.

Minutos después llegó al lugar un móvil comunal, cuyos integrantes, junto a los vecinos, comenzaron a trabajar con herramientas como palas y picos para abrir una salida y liberar al animal.

Durante el procedimiento, del que participaron vecinos, lograron realizar una abertura en la estructura de la cuneta. Fue entonces cuando constataron que no se trataba de un solo animal, sino de dos perros de gran tamaño y una gata preñada.

Según relataron, los perros habrían ingresado al conducto mientras perseguían a la gata, que buscaba resguardarse. Sin embargo, el espacio reducido y sin salida les impidió regresar.

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron que los animales avanzaran hacia la abertura y salieran del lugar. Finalmente, fueron puestos a resguardo y entregados a sus dueños, quienes se encontraban en el lugar.

El operativo concluyó sin heridos y con los tres animales fuera de peligro, luego de una intervención que movilizó a todo el barrio.