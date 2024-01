La Ley Ómnibus trajo polémica en San Juan porque establecía la quita de retenciones a la mayoría de las economías regionales, pero en vez de hacer lo propio para la vitivinicultura, simplemente se bajaba de un 15% al 8%. Sin embargo, a través de negociaciones con la oposición dialoguista y tras los reiterados pedidos de las autoridades de la provincia, el Gobierno de Javier Milei aceptó llevar al 0% todas las retenciones, inclusive en una de las actividades más importantes. En este contexto, el gobernador Marcelo Orrego celebró la decisión.

“Esto me pone muy feliz, la verdad que esto iba a afectar al sector con lo que significa la vitivinicultura para los sanjuaninos. Voy a ser sincero, lo he pedido cada vez que he ido a Buenos Aires. Gracias a Dios se tomó nota. Me imagino que todas las provincias vitícolas han pedido lo mismo. Yo hice lo mío para defender al sector”, dijo al respecto Orrego.