Violento arrebato en Rawson: la encañonaron y la arrastraron por la calle para robarle la cartera

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 15:30, en el interior de la Villa Burón Alonso. La víctima, identificada como Paz, de 50 años, caminaba por la intersección de las calles Martín Fierro y Carta de Mayo cuando fue sorprendida por dos sujetos a bordo de una moto Gilera de 110cc.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría 6ta., el conductor del rodado llevaba puesto un casco de color blanco, mientras que su acompañante circulaba sin casco y fue quien ejecutó el asalto. El delincuente descendió de la moto y, sin mediar palabra, encañonó a la mujer en la nuca con un arma de fuego exigiéndole que entregara su cartera negra.

Resistencia y arrastre

Pese a la amenaza, la víctima intentó resistirse al robo y aferró sus pertenencias, lo que desató un forcejeo con el agresor. En su intento por no soltar la cartera, el malviviente la arrastró varios metros a lo largo de la calle hasta lograr arrebatársela.

Como consecuencia de la violenta maniobra, la mujer sufrió escoriaciones y golpes en ambos brazos y en sus piernas, especialmente a la altura de las rodillas.

Dentro de la cartera sustraída, la mujer llevaba documentación personal, tarjetas de crédito, un teléfono celular Samsung A04 con su cargador, una campera negra a rayas y la suma de 60 mil pesos en efectivo.

Escape y pesquisa

Tras concretar el robo, el delincuente abordó nuevamente la moto en la que lo esperaba su cómplice y emprendieron la fuga a gran velocidad por calle Lemos en dirección al sur.

Personal de la Comisaría 6ta. tomó intervención en el caso y ya trabaja con las cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con el paradero de los delincuentes. Por el momento, no hay detenidos.