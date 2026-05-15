La comunidad de Valle Fértil atraviesa horas de mucha tristeza y bronca por un acto de violencia que nadie puede explicar. El miércoles pasado, una perra que acababa de ser madre fue encontrada ahorcada, un hecho que no solo terminó con su vida sino que dejó a sus pequeños cachorros en una situación de total desamparo y peligro.

La encargada de dar a conocer este horror el viernes 15 de mayo de 2026 fue Verónica Cayo, una proteccionista que usó sus redes para que el caso no quedara en el olvido.

En su descargo, la mujer fue muy clara sobre la crueldad del atacante al decir que “Una persona sádica, enferma, ahorcó esta perrita dejando sus crías. Después de varios intentos la Policía tomó la denuncia”. Esta demora en el accionar policial generó todavía más impotencia entre los vecinos que pedían respuestas inmediatas ante la gravedad de lo ocurrido.

Mientras se espera que la Policía Ecológica tome cartas en el asunto para investigar a fondo lo sucedido, el médico veterinario Gabriel Zerba se presentó en el lugar para constatar y certificar oficialmente el deceso del animal. La población de San Juan se encuentra en alerta porque consideran que este tipo de conductas son una señal de peligro para todos los habitantes.

Cayo insistió en la necesidad de que la justicia actúe rápido y con firmeza ante este crimen. Según la activista, “este hecho aberrante no puede naturalizarse” porque el nivel de saña demostrado es alarmante. Para cerrar su fuerte mensaje, dejó una advertencia que hoy resuena con fuerza en toda la provincia al asegurar que “hoy fue un animal, mañana puede ser una persona”.