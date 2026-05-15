La relación que sorprendió a todos en septiembre de 2024 llegó a un punto de quiebre. Valentina Zenere y Sebastián Ortega habrían decidido seguir caminos separados después de poco más de dos años de noviazgo. La noticia comenzó a circular con fuerza y los detalles sobre el desgaste de la pareja no tardaron en aparecer.

Pepe Ochoa fue el encargado de revelar la información en el programa LAM. El panelista explicó que los motivos principales de la ruptura estarían vinculados a las metas personales de cada uno. Según sus palabras, la decisión se tomó porque "Desgaste, querían cosas diferentes para la vida, distintos proyectos. Ella allá (España), él acá (Argentina)".

A pesar de que en algunos medios mencionaron una posible infidelidad del productor con una vecina de su barrio, Ochoa fue contundente al investigar los hechos. "No encontré barro" aseguró el periodista para desestimar esas versiones sobre el final del vínculo. La crisis habría estado más relacionada con el día a día y la dificultad de sostener un vínculo a tantos kilómetros de distancia.

Por su parte, otras versiones aportaron un dato distinto sobre el formato del vínculo que mantenían. Se afirmó que la pareja tenía una relación abierta desde el comienzo y que "pasan mucho tiempo separados por sus trabajos". Valentina reside en España desde hace varios años, mientras que Ortega desarrolla su carrera en Argentina.

A pesar de este distanciamiento geográfico, el productor la tuvo en cuenta para dos de sus proyectos laborales más recientes titulados En el Barro y Amor animal. Sin embargo, el esfuerzo profesional no habría sido suficiente para sostener el amor.

Sobre el cierre del vínculo, el panelista de LAM reiteró que "Querían cosas diferentes para la vida, distintos proyectos", marcando que el fin de la relación es un hecho. Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas ha emitido un comunicado oficial para hablar de su situación sentimental.