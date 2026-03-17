Revelaron cuál era la enfermedad que sufría Marcelo Araujo antes de morir

La partida de Marcelo Araujo a los 78 años ha causado una profunda conmoción en el ámbito del fútbol, donde se consolidó como un referente con estilo propio. Su fallecimiento se produjo tras permanecer más de una semana internado debido a un cuadro respiratorio que terminó por desencadenar el triste desenlace.

Tití Fernández, colega y amigo cercano, compartió detalles en C5N y admitió que "estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que la estaba pasando mal", aunque prefirió no profundizar por respeto a la familia.

El deterioro de su salud era notable desde hacía tiempo; según trascendió, el periodista ya no contaba con movilidad propia y se le había practicado una traqueotomía para facilitar su respiración.

El origen de esta fragilidad se remonta a marzo de 2021, cuando sufrió una caída accidental y contrajo coronavirus. Aquel episodio lo mantuvo un mes y medio en terapia intensiva y siete meses adicionales de internación. Pese a realizar un extenso tratamiento de rehabilitación, su estado permaneció delicado, siendo este el factor principal de su deceso tras años de una salud muy desmejorada.