Revelaron que Marcelo Gallardo está de novio con una famosa internacional

El director técnico Marcelo Gallardo y la modelo Eliana Díaz fueron vinculados sentimentalmente tras haber vivido un romance de verano en Punta del Este.

Según informaron allegados a la pareja el vínculo comenzó durante la temporada en Uruguay donde ambos protagonizaron lo que se describió como un "flechazo".

La ex Miss Uruguay de 28 años reside habitualmente entre Montevideo y el balneario esteño mientras desarrolla su carrera en el modelaje y proyectos de conducción en programas de streaming.