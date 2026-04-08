Revelaron qué pasará con Andrea del Boca tras su grave accidente en Gran Hermano

La estadía de Andrea del Boca en la casa más famosa del país concluyó de forma inesperada a raíz de un incidente físico. Luego de que la actriz sufriera una caída dentro de la casa que le provocó un fuerte golpe, el equipo de producción activó el protocolo médico correspondiente para efectuar los estudios necesarios.

Ante la incertidumbre de los seguidores, Santiago del Moro se encargó de comunicar la resolución oficial mediante sus redes sociales. El conductor del programa manifestó que "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia".

Esta situación genera conmoción entre los fanáticos y modifica la convivencia diaria de los participantes. Aunque su salida abre interrogantes sobre el desarrollo del juego, la prioridad absoluta se mantiene en la salud de la artista. Hasta el momento la producción no confirmó si habrá un reemplazo para la vacante que deja una de las figuras más queridas por el público.