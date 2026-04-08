Una protesta ambientalista frente al Congreso de la Nación terminó con siete activistas detenidos, luego de una intervención de Greenpeace contra la reforma de la Ley de Glaciares. El episodio se produjo este miércoles en la Plaza de los Dos Congresos y derivó en un operativo policial.

Durante la manifestación, uno de los activistas escaló un monumento ubicado frente al Palacio Legislativo para colgar banderas con consignas dirigidas a los diputados. Entre los mensajes se destacaban frases como “La Ley de Glaciares no se toca”, en rechazo a los cambios impulsados por el oficialismo.

La acción buscaba visibilizar el rechazo de organizaciones ambientalistas a la modificación de la norma, que según denuncian, podría habilitar actividades como la minería en zonas periglaciares, poniendo en riesgo reservas de agua dulce.

Tras varios minutos de tensión, el manifestante descendió del monumento y retiró las banderas, pero el operativo continuó. Finalmente, siete integrantes de la organización fueron detenidos acusados de vandalismo contra el patrimonio público, debido a los daños que habría provocado la colocación de anclajes en la estructura.

Los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial para prestar declaración, mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido. El hecho se da en un contexto de fuerte tensión política y social por el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso.