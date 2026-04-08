Se reencontraron con Nico Vázquez y Gimena Accardi: cuándo y por qué

Nico Vázquez y Gimena Accardi coincidieron en una jornada de duelo en la provincia de Buenos Aires. El escenario fue la Capilla Parque Memorial en el kilómetro 47 de la colectora oeste del ramal Pilar, donde se realizó el entierro de Alejandro Farrell.

El representante de artistas de primer nivel murió el 7 de abril de 2026 tras padecer una diabetes grave durante años. Según relató un allegado, "el último tiempo fue muy duro para él, estaba en silla de ruedas, luchó todo lo que pudo".

Los actores, que emprendieron sus carreras junto a Farrell, se mostraron unidos a pesar de su situación personal. La pareja anunció su separación en julio de 2025 tras dieciocho años de relación y concretó su divorcio en agosto de ese año.

Aunque se especuló con infidelidades cruzadas, ambos afirmaron estar "en buenos términos". El fallecido fundó y dirigía la Agencia Farrell con más de 45 años de trayectoria, espacio donde también trabajaban sus hermanos Diego y Leo, y su esposa Felicitas Ghigliotti.

Al último adiós también asistieron famosos como Isabel Macedo, Benjamín Rojas y Romina Gaetani. Nicolás Vázquez fue uno de los primeros en manifestar su pesar a través de internet. El actor compartió un mensaje emotivo para despedir a su amigo en el que escribió "Que descanses en paz, Alecito. Sos una persona hermosa que me acompañó, confió y me amó en esta vida. Luchaste como un león. No te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre. Te amo".