Diez alimentos que se arruinan si los pones dentro de la heladera

El éxito de una buena comida empieza al volver de las compras y guardar los alimentos. Muchas veces estos detalles se aprenden de la cocina cotidiana de algún familiar o amigo.

No se trata solo de ordenar o respetar cadenas de frío, sino de saber qué productos necesitan heladera y cuáles no. Refrigerar ciertos elementos puede ser un desperdicio de tiempo y dinero porque pierden calidad. Las bajas temperaturas alteran sabor, textura y aroma, incluso aceleran el deterioro de frutas y verduras.

El tomate pierde sabor y se vuelve arenoso en la heladera sin importar su variedad, por lo que debe conservarse a temperatura ambiente sin sol directo. En las bananas, el frío ennegrece la cáscara y vuelve la pulpa blanda.

Si están por pasarse, es mejor pelarlas y congelarlas para helados o tortas. El ajo tiende a brotar o desarrollar moho y una textura gomosa por la humedad, requiriendo lugares secos y ventilados.

La cebolla se reblandece y desprende olor fuerte en el frío, por lo que debe estar en sitios secos lejos de las papas. El frío también acelera el envejecimiento del almidón en el pan, quitándole su textura blanda. Las papas crudas se vuelven arenosas y dulces porque el frío convierte el almidón en azúcar, pudiendo oscurecerse al cocinarlas. Solo deben refrigerarse si ya están cocidas y guardarse habitualmente en lugares oscuros.

La miel se conserva a temperatura ambiente por su contenido de azúcar, ya que en la heladera se pone muy espesa. El café de filtro pierde aroma y absorbe olores, requiriendo un recipiente hermético en un lugar seco y oscuro.

El chocolate puede desarrollar una capa blanca superficial debido al enfriamiento de las grasas, lo que cambia su apariencia. Por último, la palta solo debe refrigerarse para detener su maduración, evitando así manchas internas o una maduración irregular.