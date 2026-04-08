A pesar del anuncio de una tregua entre Estados Unidos e Irán, Israel llevó adelante uno de los mayores ataques recientes contra Líbano, dejando en evidencia la fragilidad del acuerdo y la persistencia de focos activos de conflicto en la región.

Según confirmaron autoridades israelíes, el alto el fuego no incluye el frente libanés, donde continúan las operaciones militares contra posiciones vinculadas a Hezbollah.

Esto explica por qué, pese al alivio diplomático general, los bombardeos no se detuvieron en ese territorio.En las últimas horas, se registraron ataques aéreos y operaciones militares en el sur del Líbano, incluso mientras se desarrollaban gestiones internacionales para sostener la tregua. La ofensiva generó confusión sobre el alcance real del acuerdo y tensión entre los actores involucrados.

Desde el gobierno de Israel sostienen que el conflicto con Líbano es independiente de la negociación con Irán, por lo que no se ven obligados a frenar sus acciones militares en ese frente. Esta postura fue cuestionada por mediadores internacionales que advertían que la tregua debía abarcar toda la región.

La continuidad de los ataques mantiene la inestabilidad en Medio Oriente, con miles de desplazados y víctimas en territorio libanés, y pone en duda la viabilidad del alto el fuego como paso hacia una desescalada definitiva.

Así, mientras el acuerdo entre Washington y Teherán abre una ventana diplomática, la ofensiva en Líbano evidencia que la paz aún está lejos de consolidarse.