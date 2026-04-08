Una mujer murió tras chocar contra un camión en Marquesado

Un siniestro vial de extrema gravedad ocurrido en las últimas horas en las inmediaciones del RIM 22, en la zona de semáforos frente a una panadería, dejó como saldo una mujer fallecida y generó una fuerte conmoción entre quienes presenciaron la escena.

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el hecho involucró a un automóvil Citroën C3 y un camión que transportaba materiales pesados. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo menor habría realizado una maniobra indebida o fuera de lo habitual, momento en el que fue impactado de lleno por el rodado de mayor porte.

Impacto fatal del lado del acompañante

Según información preliminar, el Citroën C3 era conducido por el hijo de la mujer fallecida, quien viajaba como acompañante. El impacto se produjo de lleno sobre la puerta del lado del acompañante, lo que habría provocado la muerte prácticamente en el acto de la mujer.

El conductor del automóvil resultó ileso, aunque con algunos golpes y en estado de shock. Hasta el momento, y en el marco del protocolo de actuación, no se le habría informado aún sobre el fallecimiento de su madre.

Por su parte, el conductor del camión también resultó ileso y circulaba solo al momento del siniestro.

Escena conmocionante y operativo en la zona

Testigos que transitaban por el lugar describieron una escena estremecedora. Tras el impacto, los ocupantes del vehículo menor permanecían inmóviles dentro del habitáculo, lo que reflejaba la violencia del choque.

Personal policial y de emergencias trabajaba intensamente en la zona, donde el tránsito permanecía parcialmente interrumpido. Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución.

Investigación en curso

Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad de la víctima fatal ni del resto de los involucrados, debido a que aún no se hacía presente el fiscal interviniente en el lugar del hecho.

Las pericias serán clave para determinar con precisión cómo se produjo la maniobra previa al impacto y establecer eventuales responsabilidades en la conducción de los vehículos involucrados.