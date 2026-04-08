El secreto de las mejores fajitas de carne y pollo con masa casera y tres salsas

Las fajitas mixtas son una opción práctica y rendidora para alimentar a cuatro personas en poco tiempo. La preparación del relleno requiere saltear doscientos gramos de pollo en tiras junto a doscientos gramos de carne, que puede ser lomo o cuadrada.

A esto se le suma una cebolla, un morrón rojo, un pimiento verde y un diente de ajo picado. El condimento consiste en media cucharadita de comino, pimentón, sal y pimienta, además de aceite de oliva y el jugo de medio limón para terminar.

Para las tortillas artesanales se deben mezclar doscientos cincuenta gramos de harina triple cero con una cucharada de aceite, media cucharadita de sal y aproximadamente ciento treinta centímetros cúbicos de agua tibia.

Una vez que se logra una masa suave, es necesario dejarla reposar tapada durante treinta minutos. El proceso final implica dividir la masa en bolitas, estirarlas de forma fina y cocinarlas en una sartén seca durante treinta segundos por cada lado.

Esta propuesta ideal para compartir entre amigos se completa con tres salsas rápidas que aportan frescura y sabor. El guacamole se elabora con una palta madura, ciento cincuenta gramos de queso crema, jugo de un limón, sal, cilantro, ciboulette y un tomate en cubitos.

El pico de gallo lleva un tomate, una cebolla morada, un puñado de cilantro, jugo de limón, sal y aceite. Finalmente, la crema ácida se obtiene de la mezcla de doscientos cincuenta gramos de crema de leche, jugo de un limón, una pizca de sal y una cucharada de queso crema para que cada persona arme su plato a gusto.