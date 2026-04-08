La producción de la serie vertical para Telefe con Wanda Nara y Maxi López ya comenzó sus actividades. Yanina Latorre reveló que tendrá un papel en esta ficción y que ya realizó la primera lectura del guion.La conductora brindó detalles sobre su cronograma de trabajo al confirmar que "La semana que viene empiezo las grabaciones de la serie vertical con Wanda y Maxi López". Asimismo, la integrante de SQP aclaró sobre su preparación previa que "Me llega el guion el fin de semana para estudiarlo" y que grabará el martes.Respecto a su personaje, Latorre interpretará a una conductora de un programa que contará con colaboradores cercanos a la protagonista. Sobre su intervención, ella explicó que "Yo seguramente hablaré de Wanda y Maxi".También adelantó que se trata de un grupo de trabajo particular al decir que "El panel es desopilante, muy bueno, todos del entorno de ella". Por otro lado, la periodista deslizó que no vio el nombre de Kennys Palacios en el proyecto, mencionando la falta de apoyo a su amigo en otro reality.El proceso de grabación se desarrollará con rapidez ya que Wanda Nara tiene pendiente el rodaje de una película. Se contempla que los tres hijos de la pareja también podrían formar parte de la historia.Maxi López se encuentra actualmente en Suiza por motivos familiares tras su cumpleaños, pero viajará pronto a la Argentina para iniciar las grabaciones y retomar su programa de streaming. Wanda también aguarda el comienzo de MasterChef Celebrity y del proyecto Popstars previsto para el mes de julio.