El presidente Javier Milei recibirá este miércoles en la Casa Rosada al gendarme Nahuel Gallo, a poco más de un mes de su liberación tras haber permanecido 448 días detenido en Venezuela. El encuentro está previsto para la tarde y marcará el primer cara a cara entre ambos desde su regreso al país.

La reunión se realizará en el despacho presidencial y está agendada para las 16.30. Podrían participar también funcionarios del Gobierno que acompañaron el caso desde el inicio, como integrantes del área de Seguridad y Cancillería, quienes mantuvieron contacto con el gendarme tras su liberación.

Gallo fue liberado el 1 de marzo luego de haber estado detenido más de un año en el centro de reclusión El Rodeo, en las afueras de Caracas, bajo el control del régimen de Nicolás Maduro. Su caso generó fuerte repercusión internacional y tensiones diplomáticas entre ambos países.

Tras su regreso a la Argentina, el gendarme mantuvo encuentros con distintos funcionarios y brindó declaraciones públicas sobre su situación, en las que también reclamó la liberación de otros detenidos en Venezuela.

El encuentro con Milei tiene un fuerte valor simbólico y político, ya que representa el cierre de un caso que estuvo en el centro de la agenda internacional y que involucró reclamos diplomáticos, gestiones oficiales y presión internacional para lograr su liberación.