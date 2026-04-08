El programa Ahora Caigo sufrirá una modificación temporal en su conducción debido a la ausencia de Darío Barassi en las grabaciones por complicaciones físicas. El encargado de cubrir este lugar será el humorista Agustín Aristarán, conocido popularmente como Soy Rada.La decisión se tomó luego de que el conductor original debiera ser internado en marzo para realizarse un bloqueo en el nervio ciático tras un fuerte golpe en la espalda baja que le provocó dolores intensos y problemas para caminar.Durante una participación en el programa Otro día perdido, el propio Agustín Aristarán confirmó la noticia y brindó detalles sobre la situación de su colega. Según explicó el comediante, "Barassi tuvo unas cositas y lo voy a reemplazar".En el marco de este nuevo desafío profesional, Aristarán se mostró entusiasmado y con sentido del humor respecto al estilo de conducción de su compañero. Sobre su preparación para el ciclo de juegos, bromeó al afirmar que "Ya estuve preparando el 'raro'", haciendo referencia a la muletilla característica de Barassi.A pesar de la confirmación del reemplazo, todavía no se ha establecido la fecha exacta en la que estos envíos saldrán al aire. La producción de El Trece debió reorganizar el esquema de grabaciones ante la urgencia médica del presentador principal, quien requiere reposo para recuperarse de su lesión lumbar.