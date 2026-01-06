Recién durante la jornada de este lunes los sanjuaninos se volcaron de manera masiva a la compra de regalos por el Día de Reyes. Así lo informó la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan, que señaló que en los días previos prácticamente no se habían registrado ventas en el sector.

Ante la falta de movimiento, algunos comercios del microcentro decidieron abrir este domingo desde alrededor de las 9:30, aunque la medida no tuvo el impacto esperado y el tránsito de clientes fue escaso. La situación cambió de manera marcada este lunes, cuando se observó una gran afluencia de público en los locales comerciales.

Publicidad

El repunte llevó a que varios negocios extendieran su horario de atención hasta las 14:00, mientras que otros optaron por trabajar de corrido hasta las 21:00, con el objetivo de aprovechar las compras concentradas en las horas previas a la celebración.

En términos generales, el nivel de ventas fue similar al del año 2025 si se mide por cantidad de artículos vendidos. El ticket promedio alcanzó los $46.000 y los medios de pago más utilizados fueron las tarjetas de crédito, principalmente en planes de 3 y 5 cuotas, junto con créditos personales ofrecidos por algunos comercios. El pago en efectivo tuvo una participación mínima.

Publicidad

Respecto a las preferencias, para las nenas se destacaron los sets de belleza, con valores cercanos a los $35.000, y los patines y rollers, cuyos precios parten desde los $60.000. Para los varones, los productos más buscados fueron las pelotas de fútbol, desde $30.000, además de patines. De todos modos, los artículos más elegidos en general fueron los juegos plásticos para pileta, los juegos didácticos y los sets de belleza.

Durante la jornada también se observó una importante presencia de seguridad privada contratada por los propios comerciantes, sumada a un fuerte despliegue policial en la zona céntrica. A la vez, hubo una notoria presencia de vendedores ambulantes, especialmente en el microcentro.

Publicidad

De cara a este martes, desde el sector comercial estiman que continuará el movimiento, aunque en un nivel considerablemente menor, impulsado por compras de último momento. El balance general de las ventas por Reyes refleja un consumo prudente, con decisiones postergadas hasta el final y una fuerte dependencia de promociones y financiamiento.

El escenario deja en evidencia un comportamiento del consumidor más cauteloso, que prioriza precios, cuotas y beneficios en un contexto económico que sigue condicionando el gasto de las familias sanjuaninas. En ese marco, los empleadores mercantiles destacaron y agradecieron la presencia de la Policía de San Juan, subrayando el acompañamiento y refuerzo de los operativos de seguridad, que permitieron desarrollar la actividad con mayor orden y tranquilidad para comerciantes y clientes.