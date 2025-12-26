San Juan volvió a posicionarse en el centro de la escena nacional al consolidarse como la provincia con mayor cantidad de proyectos presentados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y, además, con los montos de inversión más elevados del país. El dato surge del trabajo de Argentina en Datos y deja claro que el liderazgo sanjuanino tiene un denominador común: la minería, un sector estratégico que apuesta fuerte al nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional.

San Juan encabeza el ranking de radicación de proyectos al RIGI con un total de US$ 25.029 millones comprometidos. Muy por detrás se ubica Río Negro, con el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) y una inversión estimada en US$ 18.289 millones, mientras que Catamarca completa el podio con US$ 8.654 millones. La diferencia evidencia el peso específico que tiene la minería sanjuanina dentro del esquema de grandes inversiones.

Hasta el momento, la provincia presentó seis proyectos para adherir al régimen, de los cuales dos ya fueron aprobados: Los Azules y Gualcamayo. Ambos emprendimientos están directamente vinculados a la actividad minera y refuerzan el perfil productivo de San Juan como uno de los principales polos de desarrollo metalífero de la Argentina, en especial en cobre y oro.

El proyecto Gualcamayo, recientemente aprobado en el marco del RIGI, contempla una inversión superior a los USD 660 millones. De ese total, USD 50 millones estarán destinados específicamente a exploración geológica. El eje central del plan es el desarrollo y explotación del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), un yacimiento que cuenta con más de 3,5 millones de onzas de oro en recursos certificados bajo normas internacionales NI 43-101 y JORC. De ese volumen, 2,45 millones de onzas ya fueron categorizadas como reservas, lo que le otorga solidez técnica y financiera al emprendimiento.

El primer proyecto sanjuanino en ser aceptado dentro del RIGI fue Los Azules, considerado un verdadero hito para la minería local. Se trata de uno de los mayores yacimientos de cobre de la región y uno de los más importantes del país. La iniciativa proyecta una inversión de US$ 2.672 millones y la generación de más de 3.500 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, con un fuerte impacto en la economía provincial.

Con este escenario, San Juan no solo lidera en cantidad y monto de proyectos presentados al RIGI, sino que también refuerza su estrategia de desarrollo basada en la minería como motor de crecimiento, atracción de inversiones y generación de empleo, consolidándose como una provincia clave en el nuevo mapa productivo nacional.