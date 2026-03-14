¡Riquísimos! Los muffins de manzana que son virales en todo el mundo

Jennifer Garner se diferencia de figuras como Stanley Tucci, Gwyneth Paltrow o Eva Longoria por su estilo informal al cocinar para sus hijos Violette, Serafina y Samuel, de 21, 16 y 14 años.

A sus casi 54 años, la actriz de Día de San Valentín, De 13 a 30 y Deadpool y Wolverine, que protagoniza la segunda temporada de Lo último que me dijo en AppleTV, vive en una mansión con frutales en Brentwood, California.

En su cocina de madera cuenta con un "lugar especial para hornear" de donde surgió su receta de muffins de manzana con canela, un bocado ideal para desayunos o antojos que superó las diez millones de vistas en Instagram.

La preparación requiere azúcar moreno (taza y media), aceite de coco o vegetal —aunque Jennifer aclara que "¡la mantequilla también funciona!"—, un huevo, una taza de suero de leche preparado con limón y reposado diez minutos, vainilla, bicarbonato, harina (dos tazas y media) y manzanas picadas con cáscara.

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Con el horno a 180°C, se deben unir los ingredientes en orden, sumando las manzanas y un toque de sal y canela a la masa. Tras colocar la mezcla en moldes engrasados, se añade una cobertura de azúcar, canela y manteca derretida. El horneado toma 25 minutos para muffins y hasta 40 para tortas, quedando listos para salir "y hacer más linda tu vida", según expresa la estrella.