Departamentales > Mes del Adulto Mayor

Rita y Natividad Paez, orgullo de la tradición textil en Jáchal

En el Mes del Adulto Mayor, la Municipalidad de Jáchal puso en valor la trayectoria de dos mujeres que mantienen viva la identidad cultural de la localidad de Mogna. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Natividad Páez, de 97 años, y Rita Páez, de 95, son referentes de la tradición textil jachallera.

En el marco del Mes del Adulto Mayor, el intendente Matías Espejo, junto al presidente del HCD, Héctor Sánchez, y el coordinador de Gabinete, Aristóbulo Yejada, visitaron la localidad de Mogna para reconocer la trayectoria de dos referentes de la tradición textil jachallera: Rita Páez, de 95 años, y Natividad Páez, de 97.  

Durante el encuentro, el intendente compartió un momento de diálogo y homenaje con ambas artesanas, destacando su dedicación y compromiso con la preservación de una práctica ancestral que forma parte de la identidad jachallera.

Con su sabiduría, experiencia y amor por las tradiciones, Natividad y Rita Páez llevaron el nombre de Mogna a escenarios nacionales, manteniendo viva una expresión cultural que enorgullece a todo el departamento.

El reconocimiento forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Jáchal para visibilizar y valorar el legado de los adultos mayores, guardianes de la historia y las costumbres que identifican a la comunidad.

