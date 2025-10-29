En el marco del Mes del Adulto Mayor, el intendente Matías Espejo, junto al presidente del HCD, Héctor Sánchez, y el coordinador de Gabinete, Aristóbulo Yejada, visitaron la localidad de Mogna para reconocer la trayectoria de dos referentes de la tradición textil jachallera: Rita Páez, de 95 años, y Natividad Páez, de 97.

Durante el encuentro, el intendente compartió un momento de diálogo y homenaje con ambas artesanas, destacando su dedicación y compromiso con la preservación de una práctica ancestral que forma parte de la identidad jachallera.

Con su sabiduría, experiencia y amor por las tradiciones, Natividad y Rita Páez llevaron el nombre de Mogna a escenarios nacionales, manteniendo viva una expresión cultural que enorgullece a todo el departamento.

El reconocimiento forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Jáchal para visibilizar y valorar el legado de los adultos mayores, guardianes de la historia y las costumbres que identifican a la comunidad.