En una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío de Grupo Huarpe, el programa reconocido de interés educativo, cultural y social por la Cámara de Diputados de San Juan. dos cursos con estilos completamente distintos se cruzaron en el juego. Desde Rivadavia llegó la Escuela Secundaria Nuevo Cuyo, mientras que Angaco estuvo representado por la Escuela Juan José Paso. Aunque ambos compartían el mismo objetivo, cada grupo dejó en evidencia una identidad muy marcada que terminó convirtiéndose en protagonista del programa.

Por un lado, la Escuela Secundaria Nuevo Cuyo, 5to 1ra de Rivadavia, llegó con el profesor Matías Cabañes y las alumnas Tamara Santander y Florencia Granado. El curso sorprendió al contar que recién en sexto año decidieron elegir su campera de egresados, una decisión que generó debate en el estudio y que mostró lo unidos que están para tomar decisiones importantes. Pero eso no fue todo: Florencia también se robó un momento del programa al revelar su pasión por hacer bizcochuelos y hasta compartir algunos tips de cocina en pleno UPD.

Del otro lado apareció la Escuela Juan José Paso, 5to 1ra de Angaco, acompañados por la profesora Claudia Rivera y las alumnas Lucana Tello y Jazmín Godoy. Con apenas nueve alumnos, son el único quinto año de la escuela y eso, lejos de jugarles en contra, parece haber fortalecido el vínculo entre ellos. Según contaron, todavía están definiendo el destino de su viaje de egresados y, en caso de no avanzar en la competencia, no descartan hacer algo dentro de la provincia. Además, confesaron una particular dinámica del aula: los varones se sientan por un lado y las mujeres por otro. Igual, aclararon rápido que se llevan muy bien. Hubo un tips folklórico, una de las representantes enseñó en vivo cómo se aplaude correctamente en esta danza tradicional.

Ya en la competencia, Nuevo Cuyo arrancó mejor. El equipo azul tiró la ruleta y respondió correctamente una pregunta de arte. En cambio, el equipo naranja, de Juan José Paso, no pudo acertar en geografía. La segunda ronda mantuvo el suspenso, porque ambos equipos fallaron sus respuestas en geografía y ciencia respectivamente.

Escuela Juan José Paso, 5to 1ra. Alumnos: Lucana Tello y Jazmin Godoy.

La tercera ronda trajo un poco más de precisión. Tanto Nuevo Cuyo como Juan José Paso acertaron sus preguntas de ciencia y el marcador quedó 2 a 1 a favor del equipo de Rivadavia. Desde ahí, el juego se volvió mucho más trabado. Deportes, lengua e historia aparecieron como categorías complejas para ambos cursos, que dejaron pasar varias oportunidades incluso evitando usar el comodín.

En la cuarta ronda, ambos equipos fallaron preguntas de deportes. En la quinta, Nuevo Cuyo erró en lengua y Juan José Paso volvió a tropezar en deportes. La sexta ronda tampoco modificó demasiado el panorama: el equipo azul eligió comodín en historia, pero no logró acertar, mientras que Angaco volvió a fallar en deportes.

Con el marcador todavía 2 a 1, la séptima ronda terminó siendo decisiva. Nuevo Cuyo no pudo sumar en lengua, pero Juan José Paso tampoco logró convertir su oportunidad en deportes. Así, la Escuela Secundaria Nuevo Cuyo terminó quedándose con la victoria y avanzó a la siguiente instancia de UPD Unidos por el Desafío, quedando un paso más cerca del gran premio final: el viaje a Bariloche junto a Travel Rock.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García. También podés verlo a través de Youtube en Huarpe TV, a las 22 horas.

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