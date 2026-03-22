River busca afirmarse ante Estudiantes de Río Cuarto
River Plate visita a Estudiantes de Río Cuarto en el marco del Torneo Apertura, en un partido correspondiente a la zona B. El encuentro marca la tercera presentación del equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet.
El conjunto visitante llega con el objetivo de sumar una nueva victoria que le permita afirmarse en los primeros puestos de su grupo. En este contexto, el cuerpo técnico repite una base y busca consolidar una idea de juego en este inicio de ciclo.
Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, afronta el compromiso con la intención de hacerse fuerte en condición de local. El equipo dirigido por Gerardo Acuña presenta una formación con equilibrio entre defensa y ataque para intentar neutralizar a su rival.
La formación de Estudiantes de Río Cuarto es con Agustín Lastra en el arco; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda y Matías Valenti en defensa; Nicolás Talpone y Francisco Romero en el mediocampo; Tomás González, Siro Rosané y Gabriel Alanís más adelantados; y Martín Garnerone en la delantera.
En tanto, River Plate sale a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña en la última línea; Aníbal Moreno como volante central; Tomás Galván, Fausto Vera e Ian Subiabre en la creación; y Joaquín Freitas junto a Sebastián Driussi en ataque.
El partido se presenta como una prueba para ambos equipos en esta etapa inicial del torneo, con River buscando continuidad en los resultados y Estudiantes intentando aprovechar su localía para sumar puntos.