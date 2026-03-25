Un cambio que, al ser con tiempo, no genera un contratiempo mayor, pero que obliga a River Plate a retocar su agenda y adelantar el primer viaje oficial al exterior de este año. La Conmebol informó actualizaciones en los días y horarios de varios partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, afectando directamente el estreno del equipo de Núñez.

El encuentro ante Blooming, en Santa Cruz de la Sierra, originalmente programado para el jueves 9 de abril, se adelantó para el miércoles 8 de abril a las 21:30. De esta manera, el plantel dirigido por Eduardo Coudet deberá estar en suelo boliviano el martes, lo que obligará a una reestructuración de los entrenamientos previos.

Impacto en el torneo local

Esta modificación probablemente tenga repercusión en la programación de la fecha del torneo de la AFA. Es casi un hecho que el Millonario recibirá a Belgrano el sábado 4 de abril y no el domingo 5, para contar con los días de descanso necesarios antes de viajar a Bolivia.

Pese al movimiento de piezas, River no tendría problemas de calendario para disputar el clásico ante Racing el fin de semana del 11 o 12 de abril, ya que la "Academia" también debuta en la competencia internacional esa misma semana.

El camino del Millonario

Por ahora, el resto del fixture en el Grupo no ha sufrido alteraciones. Tras el debut en Bolivia, River se presentará en el Monumental el 15 de abril frente a Carabobo de Venezuela. Luego, tendrá la parada más difícil de la zona: el 30 de abril visitará al RB Bragantino en Brasil.

La segunda vuelta comenzará el 7 de mayo en Venezuela, mientras que los duelos decisivos para asegurar el primer puesto (clave para evitar los Play-offs contra equipos de Libertadores) serán en casa: el 20 de mayo ante Bragantino y el 27 de mayo cerrando la zona contra Blooming.