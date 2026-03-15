Con gol de Driussi, River gana 1-0 a Sarmiento en el Monumental

River Plate empata 0-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se disputa en Buenos Aires y enfrenta a dos equipos con objetivos diferentes en la tabla.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet intenta imponer condiciones como local, con mayor posesión de la pelota y presencia ofensiva, aunque hasta el momento no logra romper el cero en el marcador.

Para este partido, el entrenador millonario apostó por una formación con jugadores como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Fausto Vera y Sebastián Driussi, en busca de un triunfo que le permita mantenerse en los puestos de pelea del campeonato.

Del otro lado, el conjunto de Junín, dirigido por Facundo Sava, plantea un partido más cerrado, con una estructura defensiva firme y tratando de aprovechar los contraataques para sorprender al local.

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Antes del encuentro, River se ubicaba en la quinta posición de la tabla, mientras que Sarmiento llegaba en el puesto 12 de la Zona B, con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación y alejarse de la zona baja.

El partido también marca la primera presentación de Coudet como entrenador de River en el Monumental, luego de haber debutado con una victoria como visitante en la fecha anterior, lo que generó gran expectativa entre los hinchas del club.