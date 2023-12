La difícil situación económica y financiera que azota al país no es ajen a los departamentos. A este contexto se le suma que hay gestiones que no dejaron de la mejor manera los municipios. En este contexto, Mario Rivero, intendente de Valle Fértil, contó que tuvo que pedir herramientas a la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino para poder cumplir con algunos servicios municipales básicos.

“No soy de la idea de que hay que achicar el Estado. No creo que sea así, aunque me hayan dejado sin recursos, yo soy un gestor. He pedido herramientas a la escuela agrotécnica de Valle Fértil, hasta que los chicos terminen las vacaciones”, contó.