Este jueves, el Senado debatirá el proyecto de Ley de Alcohol Cero y uno de los legisladores que representa a San Juan adelantó que votará en contra de la iniciativa. A su vez, expresó que según un sondeo propio, sería inminente la aprobación del proyecto.

Luego de lo que fue el debate frustrado hace dos semanas, finalmente este jueves se llevará a cabo la primera sesión del año en el Senado. Allí, los legisladores debatirán una serie de iniciativas que ya cuentan con el aval de Diputados, entre la que se incluye el proyecto de Ley de Alcohol Cero.

DIARIO HUARPE dialogó con el Senador Nacional por San Juan perteneciente al interbloque de Juntos por el Cambio, Roberto Basualdo, quien al ser consultado sobre cómo votará esa iniciativa, fue contundente: “Votaré en contra”.

“Comparto las intenciones de la agrupación Madres del Dolor sobre evitar más muertes trágicas provocadas por conductores alcoholizados, pero no estoy de acuerdo con que prohibir el consumo de alcohol por completo sea la solución. Considero que la actual legislación que establece un máximo de 0,5 gramos de alcohol en sangre, es adecuada”, aseguró Basualdo.

El senador también aclaró que ya anticipó su voto a la agrupación impulsora del proyecto y que se comprometió con ellos para trabajar en endurecer las penas y los controles. A su vez, explicó que su voto no está directamente condicionado por defender a la industria vitivinícola que rechaza esta iniciativa, sino que se debe a sus propios ideales en los que considera que “prohibir no solucionará nada”.

“Yo soy abstemio, nunca en mi vida he tomado alcohol, pero considero que el tipo que toma alcohol, va a seguir tomando y esquivando controles, se lo prohíban o no. Creo que el camino para reducir siniestros viales es incrementar las capacitaciones y controles y endurecer las penas para quienes no cumplan con la ley actual”.

Con respecto a cómo se dará la votación y cuáles son las expectativas, Basualdo expresó: “Seguramente será una votación transversal, en la que cada integrante de cada bloque emitirá un voto personal. Por los sondeos que he podido realizar con diferentes colegas, es prácticamente un hecho de que el proyecto será aprobado”.