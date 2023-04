La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió darle curso a la presentación realizada por Evolución Liberal y su presidente, Sergio Vallejos, con respecto a la acción declarativa de certeza sobre la candidatura a un nuevo mandato de Sergio Uñac en San Juan. Ahora, en 48 horas, se define si el máximo tribunal lo acepta y dicta medidas que puedan suspender las elecciones del 14 de mayo.

Puntualmente, los ministros de la Corte Suprema de Justicia decidieron remitir “las actuaciones presentadas por Sergio Vallejos y Evolución Liberal, al Procurador General de la Nación”. En este sentido, en las próximas 48 horas, Eduardo Casal debe investigar si Uñac incumple con el artículo 175 de la Constitución Provincial, como insiste los demandantes.

Esto no resuelve la solicitud complementaria que actuó el representante legal de Evolución Liberal y de Sergio Vallejos, Christian Cao, con respecto a la cautela de “suspensión de los plazos electorales”. Pero es cierto también que al no ser tomado para que la Suprema Corte defina sobre la cuestión de fondo es que aún tenga a tiro suspender los plazos electorales, es decir, que el 14 de mayo no haya comicios, hasta tanto defina si autoriza o no a que Sergio Uñac sea candidato en busca de un nuevo mandato.

Es decir, que en pocos días más, si el Procurador le da la derecha, los ministros del máximo tribunal deberán definir si Uñac está transitando el segundo mandato, como expresa el oficialismo provincial, o que está terminado con el tercero o último de la re-relección aprobada en el 2011 por la gestión de Gioja.

Si existe una definición de parte del máximo tribunal de la nación y es que, al no rechazarlo de plano, en término jurídicos “in limine”, considera que la presentación es correcta y que plantea la duda que debe ser resuelta por la Suprema Corte.

Justamente, los juristas cercanos del gobierno de Uñac advertían en privado que la presentación contaba de muchos errores que iban a generar un rápido rechazo a nivel nacional. El argumento que alimentaba esta opinión es que debían usar los mismos fundamentos que se vertieron en el pedido de impugnación que realizaron en el Tribunal Electoral Provincial y que fue rápidamente rechazado.

Sergio Vallejos, en diálogo con DIARIO HUARPE, afirmó que “nos sorprendió gratamente la rápida reacción de la Corte y esperamos que esto sea señal de que en pocos días obtengamos una definición concreta para que Uñac deba cumplir con la norma que está infringiendo actualmente”.

¿Qué pasó con la presentación del orreguismo?

Días antes de la de Evolución Liberal, los representantes de los partidos, que son parte de la subagrupación orreguista de Cambia San Juan, también habían realizado una acción declarativa de certeza en la Suprema Corte de Justicia.

La presentación, que lleva la firma del constitucionalista Gil Lavedra, ingresó por mesa de entradas con el objetivo que definan si Uñac, con su candidatura, infringe el artículo 175 de la Constitución Provincial.

Sobre esto no existe decisión del Máximo Tribunal. Hay que recordar que no tiene plazos para admitir las presentaciones.