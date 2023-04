Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, respondió a las críticas que recibió de parte de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, por su decisión de desdoblar las elecciones porteñas de las nacionales y por implementar la boleta única electrónica. A pesar de las controversias que se suscitaron en el seno de la coalición opositora, Rodríguez Larreta afirmó que la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada.

"Nuestro enemigo es la inflación y nuestro adversario político es el kirchnerismo", agregó. "Puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca. Por jamás me van a escuchar criticando a otro integrante de Juntos por el Cambio", afirmó el jefe de Gobierno de CABA.

La diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue la primera en criticar la decisión de Larreta, afirmando con contundencia: "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada".

Minutos después, el expresidente Mauricio Macri también se sumó a los comentarios de Vidal, citando su publicación en la red social y escribiendo: "Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión".

Posteriormente, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió uno de los mensajes más duros, señalando que Larreta manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a solo cuatro meses de las elecciones. Bullrich agregó: "Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar".

El líder del PRO destacó que su decisión se ajusta a la ley y que es una medida que cuenta con el respaldo de todos los integrantes de su partido. En este sentido, señaló que su intención es trabajar por la unidad y que nunca criticaría a otro miembro de Juntos por el Cambio. Asimismo, restó importancia a las críticas de los principales referentes de la coalición y explicó que la boleta única es la forma más transparente de votar y que beneficia por igual a todos los candidatos.

Rodríguez Larreta también explicó que la decisión de desdoblar las elecciones porteñas de las nacionales se tomó para evitar que los porteños tengan que votar seis veces, lo que resultaría mucho más costoso. Además, se comprometió a llevar este sistema de votación a toda Argentina, ya que es el mejor y cuenta con el respaldo de todos los integrantes de Juntos por el Cambio.

El anuncio de Rodríguez Larreta generó una ola de repercusiones políticas, y algunos líderes de Juntos por el Cambio expresaron su descontento con la decisión. Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño se mantuvo firme en su postura y defendió su decisión como la más adecuada para garantizar la transparencia electoral y la igualdad de condiciones para todos los candidatos.