Mientras se consolida como uno de los juegos online más populares entre niños y adolescentes, su incapacidad para combatir eficazmente la pedofilia y el grooming generó alarmantes casos en Argentina, incluyendo recientes arrestos de depredadores sexuales que operaban en la plataforma.

Un caso reciente: grooming a un niño de 9 años en Roblox

El 14 de agosto de 2025, la Policía de la Ciudad detuvo en Cipolletti, Río Negro, a un hombre acusado de grooming a un niño de 9 años a través de Roblox. El acusado, bajo un perfil falso, contactó al menor ofreciéndole monedas virtuales del juego a cambio de imágenes sexuales. La familia del niño denunció el hecho, lo que permitió a las autoridades rastrear al agresor y allanar su domicilio, donde se encontraron pruebas del delito.

Publicidad

Este caso no es aislado. Expertos en seguridad digital advierten que Roblox se ha convertido en un terreno fértil para depredadores sexuales, debido a su sistema de chat integrado, la facilidad para crear perfiles falsos y la falta de controles efectivos.

Roblox vs. los "cazadores de pedófilos"

La plataforma ha sido criticada no solo por su incapacidad para prevenir el grooming, sino también por perseguir a usuarios que intentan exponer a los depredadores. Un ejemplo es el caso del youtuber Schlep, conocido por infiltrarse en Roblox haciéndose pasar por un niño para identificar y denunciar a posibles acosadores.

Publicidad

En lugar de apoyar su labor, Roblox Corporation lo baneó, argumentando que sus métodos violan los términos de servicio. La medida generó indignación, llevando a miles de usuarios a protestar bajo el hashtag #FreeSchlep, mientras la compañía respondió suspendiendo cuentas de quienes lo apoyaban.

Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox, defendió la decisión, alegando que los "vigilantes" como Schlep "crean un entorno inseguro". Sin embargo, críticos señalan que, si la plataforma no puede proteger a los niños por sí misma, ¿por qué silenciar a quienes intentan ayudar?

El peligro del grooming en Roblox: cómo operan los depredadores

Publicidad

Según Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil especializada en abuso sexual, los groomers suelen:

Crear perfiles falsos, simulando ser niños.

Ganar la confianza del menor con lenguaje cercano.

Extorsionarlos una vez obtienen material comprometedor.

Sebastián Bortnik, experto en ciberseguridad, advierte que "en cualquier plataforma con chat y niños, puede haber grooming", pero Roblox, al ser un juego masivo con poca supervisión, facilita estos delitos.

Falta de controles efectivos

A pesar de prometer mejoras en seguridad, Roblox:

No verifica eficientemente la edad de los usuarios.

Permite que adultos interactúen libremente con niños.

No actúa con rapidez ante denuncias de grooming.

Mientras, en Argentina, organizaciones como Grooming Argentina exigen mayor responsabilidad de las plataformas digitales. "Estos depredadores están en constante búsqueda, y Roblox les da herramientas para camuflarse", señaló Hernán Navarro, fundador de la ONG.

¿Es Roblox un espacio seguro para los niños?

Los recientes casos en Argentina demuestran que Roblox sigue siendo un riesgo latente. Aunque la compañía afirma priorizar la seguridad, sus acciones —como castigar a quienes denuncian abusos— revelan un sistema fallido. Mientras no se implementen controles más estrictos y colaboración real con autoridades, los niños seguirán expuestos a peligros en una plataforma que, paradójicamente, debería ser un espacio de diversión.

La pregunta queda flotando: ¿Roblox está haciendo lo suficiente, o está protegiendo más su imagen que a sus usuarios más vulnerables?