En el departamento Capital, la policía detuvo a un hombre acusado de robar un tablero eléctrico de una torre solar. El sospechoso, identificado como Domingo Raúl Agüero, de 43 años, fue arrestado en la calle San Francisco del Monte, luego de que una denuncia alertara sobre la sustracción de equipos eléctricos pertenecientes a un sistema de paneles solares instalados sobre la avenida Circunvalación. Vecinos lograron filmar el suceso y los efectivos se movilizaron de inmediato.

De acuerdo con la investigación, el individuo habría violentado el tablero de una de las torres y se llevó un conjunto eléctrico con térmica y disyuntor.

Con los datos aportados, efectivos policiales y personal de la Unidad Fiscal de Investigación llegaron al domicilio del sospechoso, donde lograron recuperar el elemento sustraído y proceder a su detención.

Publicidad

Sin embargo, tras las pericias correspondientes, se determinó que el autor del hecho es inimputable, por lo que se dio intervención a otras áreas específicas encargadas de su tratamiento y contención.