Los exfutbolistas de Club Atlético Independiente, Facundo Parra y Hernán Fredes, fueron liberados este jueves tras haber sido detenidos luego de protagonizar un incidente con efectivos policiales durante un control vehicular en el barrio porteño de Núñez.

El hecho ocurrió cuando ambos circulaban en una camioneta que fue interceptada por la Policía de la Ciudad sobre la avenida del Libertador. Según la versión oficial, el vehículo presentaba irregularidades en la documentación, motivo por el cual fue retenido por las autoridades.

De acuerdo con la reconstrucción del episodio, tras retirarse del lugar, los exjugadores regresaron con la intención de recuperar el vehículo. En ese momento se produjo una discusión que derivó en forcejeos con los efectivos, lo que motivó su detención por presunta resistencia y desobediencia a la autoridad.

Durante el altercado, Parra resultó con una lesión en uno de sus brazos y debió recibir atención médica. Posteriormente, ambos fueron trasladados a una dependencia policial y puestos a disposición de la fiscalía de Flagrancia Norte.

Luego de prestar declaración ante la Justicia, Parra y Fredes recuperaron la libertad en las horas siguientes. La causa continúa su curso, aunque en principio no quedaron detenidos y deberán afrontar las actuaciones correspondientes por lo ocurrido.

El episodio generó repercusión debido al pasado deportivo de ambos, quienes integraron el plantel de Independiente en una etapa destacada del club, lo que le dio mayor visibilidad al hecho ocurrido en pleno control vehicular.