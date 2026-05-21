El exentrenador de Club Atlético Huracán, Néstor Apuzzo, quedó en el centro de la polémica tras pronunciar una frase considerada discriminatoria durante una entrevista en la que hablaba sobre el impacto del Mundial en la opinión pública.

“Viene el Mundial y son todos técnicos: mujeres, gays y normales”, expresó el exDT al referirse a cómo, durante la Copa del Mundo, muchas personas opinan sobre fútbol como si fueran entrenadores. Sin embargo, el uso del término “normales” para diferenciarse de mujeres y personas homosexuales generó un inmediato rechazo.

La declaración fue realizada en el ciclo “Voces Quemeras”, donde Apuzzo analizaba su carrera y el fenómeno de la masividad del fútbol en tiempos de Mundial. La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó críticas de usuarios, periodistas y referentes del deporte.

Distintos sectores señalaron que el comentario reproduce estereotipos y discursos discriminatorios, especialmente en un ámbito como el fútbol, históricamente cuestionado por su falta de inclusión. La reacción pública no tardó en instalar nuevamente el debate sobre el lenguaje y la responsabilidad de las figuras públicas.

Hasta el momento, Apuzzo no había emitido disculpas ni aclaraciones sobre sus dichos, lo que profundizó el repudio y mantuvo vigente la controversia en el ámbito deportivo y social.