Aunque cada vez tiene mayor presencia en hospitales, centros terapéuticos y espacios educativos, la terapia ocupacional todavía sigue siendo una profesión poco conocida para gran parte de la sociedad. Sin embargo, su aporte resulta fundamental para acompañar a personas de todas las edades que atraviesan dificultades físicas, cognitivas, emocionales o sociales que afectan su vida cotidiana.

En el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la licenciada Eugenia Jimenez explicó cómo trabaja esta disciplina, cuáles son sus ámbitos de intervención y cuál es la realidad actual de la profesión en San Juan.

“La terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria”, explicó la especialista. Y aclaró que su trabajo no se limita solamente al ámbito médico. “Trabajamos con personas, grupos o comunidades que presentan desafíos para participar en actividades importantes de la vida diaria”, detalló.

Desde un niño con dificultades para jugar o desenvolverse en la escuela hasta un adulto que necesita recuperar autonomía después de un accidente o una enfermedad, el objetivo principal es acompañar a las personas para que puedan participar activamente en su entorno.

Mucho más que rehabilitación

Uno de los conceptos centrales de la terapia ocupacional es la “ocupación”, entendida como todas aquellas actividades que le dan sentido y significado a la vida de una persona. Allí se incluyen tareas básicas como vestirse, alimentarse o higienizarse, pero también actividades relacionadas con el trabajo, el estudio, el ocio, el uso de la tecnología o la participación social.

“Las actividades de la ocupación nos atraviesan a todos”, remarcó Jimenez. Y agregó: “A veces el objetivo puede ser que un niño aprenda a jugar o que un adulto vuelva a lavarse los dientes o vestirse solo”.

La licenciada señaló que uno de los grandes prejuicios es asociar la terapia ocupacional únicamente con discapacidad. “Nuestro ámbito de intervención es mucho más amplio”, sostuvo.

En la infancia, por ejemplo, trabajan con chicos con autismo, retrasos en el desarrollo o dificultades motoras y de aprendizaje. También intervienen en rehabilitación neurológica y física, salud mental, inclusión educativa, adaptación laboral y acompañamiento de adultos mayores con deterioro cognitivo o demencias.

“El trabajo interdisciplinario es fundamental”, destacó Jimenez. Según explicó, la articulación con kinesiólogos, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e incluso arquitectos o diseñadores industriales resulta clave para adaptar espacios y mejorar la autonomía de cada paciente.

Una profesión que crece en San Juan

La terapia ocupacional comenzó a expandirse con más fuerza en la provincia a partir de la apertura de la carrera en la Universidad Católica de Cuyo en 2018. Antes, quienes querían formarse debían estudiar en provincias vecinas como Mendoza o La Rioja.

“Aproximadamente debemos ser unos 60 profesionales en toda la provincia”, indicó Jimenez. Aunque reconoció que el crecimiento es sostenido, también admitió que todavía existen importantes desafíos, especialmente relacionados con el desconocimiento social y la falta de acceso en departamentos alejados del Gran San Juan.

“La demanda cada vez es más alta”, aseguró. Sin embargo, muchas personas todavía desconocen en qué consiste esta disciplina o cuándo consultar.

La especialista remarcó además la importancia del trabajo con las familias, especialmente en niños. “Lo que hacemos en sesión tiene que verse reflejado en la vida diaria”, explicó. Por eso, el acompañamiento familiar y escolar ocupa un lugar central en cada tratamiento.

Finalmente, Jimenez dejó un mensaje claro sobre el verdadero objetivo de esta profesión: “La terapia ocupacional busca ayudar a que las personas puedan participar con mayor autonomía en la vida diaria y, por ende, mejorar su calidad de vida y su dignidad”.

En una sociedad donde muchas veces se naturalizan las limitaciones cotidianas, la terapia ocupacional aparece como una herramienta clave para recuperar independencia, participación y bienestar.