Agustín Rossi atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera. El arquero argentino fue clave en la clasificación del Flamengo a la final de la Copa Libertadores tras mantener el arco invicto en el empate 0-0 frente a Racing, resultado que selló la serie gracias al 1-0 conseguido en la ida en Río de Janeiro. Con tres intervenciones decisivas en Avellaneda, el ex Boca se convirtió en la figura de la noche y recibió elogios incluso del rival Marcos Rojo, quien reconoció: “Sacó todo esta noche”.

Desde su llegada al conjunto carioca, Rossi acumula más de 120 partidos, con 60 vallas invictas y un rendimiento sostenido que lo posiciona entre los mejores arqueros del Brasileirao. En la actual temporada suma 29 encuentros y 15 partidos sin recibir goles, cifras que ratifican su regularidad y consolidación en uno de los clubes más exigentes del continente.

Publicidad

Consultado sobre una posible convocatoria a la Selección Argentina, Rossi fue cauto pero esperanzado: “Si yo rindo en mi club voy a tener la posibilidad de ser llamado algún día, pero esa posibilidad todavía no llegó. Tengo que seguir demostrando partido a partido que estoy en un nivel para que pueda llegar esa convocatoria”, aseguró el arquero, consciente de la competencia que implica el arco albiceleste con Emiliano “Dibu” Martínez como titular indiscutido.

El reconocimiento a su nivel también llegó desde Brasil. El histórico arquero Emerson Leão destacó públicamente su madurez y lo calificó como “uno de los más completos del continente”. La prensa deportiva brasileña lo ubica entre los mejores del torneo y resalta su seguridad en los penales y su temple en momentos decisivos.

Publicidad

A los 29 años, Rossi combina estabilidad, experiencia y un presente brillante. En un Flamengo repleto de figuras, logró adueñarse del arco y ganarse el respeto de hinchas y especialistas. Mientras sueña con la final de la Libertadores, no oculta su deseo de volver a vestir la camiseta celeste y blanca.