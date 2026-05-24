Rufrano puso el fútbol y la solidaridad en la Caravana del Mundial de GRUPO HUARPE

El espíritu mundialista se apoderó de San Juan este domingo con la Caravana del Mundial del GRUPO HUARPE, y uno de los puntos centrales de la jornada fue el stand del Rufrano Sport + Wellness Club. En una acción conjunta con Yafar Joven y en colaboración con el grupo Boomerang, la institución deportiva se convirtió en un pilar de solidaridad y recreación para cientos de familias que se acercaron al Parque de Mayo.

La misión principal de su participación tuvo un fuerte compromiso social: recolectar alimentos no perecederos para dos escuelas albergue de Valle Fértil. En diálogo con DIARIO HUARPE, donde Lula y Yamil, encargados de la organización, destacaron la importancia de la iniciativa:

"Estamos muy contentos de participar en esta campaña solidaria de ayudar al que necesita".

El grupo deportivo para incentivar la solidaridad de la Caravana del Mundial. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Para incentivar la colaboración, el club propuso desafíos deportivos donde los niños podían ganar premios tras demostrar su destreza pateando penales.

El fútbol, por supuesto, fue el gran protagonista. En uno de los sectores del parque, el equipo de Rufrano Sport + Wellness Club armó pequeños arcos para que los chicos pudieran poner a prueba sus habilidades. Allí aparecieron gambetas, remates y atajadas improvisadas que despertaron aplausos y risas entre quienes seguían cada jugada desde afuera. Más de uno dejó la sensación de que podría darle pelea a cualquier defensa que aparezca en la próxima Copa del Mundo.

El grupo deportivo para incentivar la solidaridad de la Caravana del Mundial. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

La ilusión por la "cuarta estrella" marcó el ritmo de todas las conversaciones. Los integrantes del club compartieron el sentimiento general de esperanza que atraviesa a los hinchas sanjuaninos:

"Se tiene mucha fe y nada es imposible, así que sí, tenemos mucha fe que se puede sacar la cuarta estrella".

La jornada no solo sirvió para calentar motores de cara al torneo, sino para demostrar que el camino hacia el éxito deportivo también se transita con esperanza y ayuda al prójimo.