El cotillón Un Poco Loco se sumó con entusiasmo a la Caravana del Mundial organizada por el Grupo Huarpe este domingo, aportando color y alegría a la jornada en el Parque de Mayo. La participación del comercio no solo tuvo un fin recreativo, sino que se integró a la movida solidaria para ayudar a escuelas de Valle Fértil.

En el centro de las actividades, la mayor atracción para los más pequeños fueron las estaciones de pintura de rostros y cabello. Camila, encargada de este sector por parte de Un Poco Loco, destacó el entusiasmo de los niños por lucir los símbolos nacionales. Según comentó la joven a DIARIO HUARPE, la demanda fue constante: "Lo que los niños más piden es que les pintemos el pelo, la bandera, les hagamos la copa o la pelota".

La Caravana mundialista de GRUPO HUARPE en el Parque de Mayo. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Aniana Fuentes, propietaria del local, expresó anteriormente a este medio que esta iniciativa “suma un montón y es algo muy lindo para aprovechar, colaborar, pasar un momento lindo y ayudamos a otros”.

La fiebre por la Selección Argentina ha permeado profundamente en las celebraciones de los sanjuaninos, según observan desde el rubro. Fuentes detalló que la temática albiceleste es la más solicitada actualmente: “Ya empezaron los cumpleañitos y hasta se celebran cumples de 15, todos llevan temática de la selección, toda de Argentina. Y justo estamos con las fechas patrias, así que estamos como un conjunto pleno”.

Uno de los pilares de la propuesta fue garantizar que los festejos fueran inclusivos para todas las economías familiares. En este sentido, la comerciante remarcó que cuentan con opciones “para todos los bolsillos”.