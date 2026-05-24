La emoción del Mundial volvió a sentirse con fuerza este domingo en el Parque de Mayo durante la Caravana del Mundial organizada por el GRUPO HUARPE. El gran atractivo de la jornada fue la presencia de una réplica oficial de la Copa del Mundo, idéntica a la que Lionel Messi alzó en Qatar, permitiendo que grandes y chicos vivieran la experiencia de tener la gloria en sus manos. La iniciativa, denominada "La Copa en tus manos" y liderada por Nicolás Lupari, presentó un trofeo de 36 centímetros y un peso de 6,175 kilogramos, exactamente igual al original.

Entre los sanjuaninos que hicieron fila para fotografiarse, se destacó el testimonio a DIARIO HUARPE de Julio, un hincha que asistió acompañado por su hijo Liam. Al sostener el trofeo, Julio no ocultó su conmoción:

"Es increíble tenerla. Juego al fútbol desde chiquito y a mis hijos les incluyo esto que es la gloria eterna".

Además de la emoción por el objeto, el padre reveló que la "fiebre" mundialista en su hogar incluye ritos innegociables para el próximo torneo.

"La misma cábala, no la vamos a perder. Es mi abuela y mi familia, con eso es la misma cábala para salir campeón", sentenció mientras abrazaba la copa con ilusión.

La Copa del Mundo, el atractivo de los sanjuaninos en la Caravana del Mundial del Grupo Huarpe. (Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

"La idea es que la gente venga y viva la experiencia de levantarla, de sentir el peso real y el tamaño real, lo que sintieron los campeones del mundo allá en Qatar", explicó Lupari anteriormente a este medio. El creador del proyecto destacó que el objetivo principal es que los niños se conecten con ese momento histórico del deporte argentino y se lleven un recuerdo inolvidable mientras alientan a la Selección de cara al 2026.

La jornada, que combinó el sentimiento patriótico con la recreación, también mantuvo un fuerte componente solidario. La presencia de la copa sirvió como motor para la recolección de alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a escuelas albergue de Valle Fértil. De esta manera, el camino hacia la búsqueda de la cuarta estrella se transitó en San Juan no solo con esperanza deportiva, sino con un firme compromiso hacia la comunidad.