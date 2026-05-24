La investigación por el robo sufrido por la familia de Juan Martín del Potro en Tandil derivó en la detención de una presunta banda internacional acusada de cometer asaltos contra deportistas de elite tanto en Argentina como en Estados Unidos. El operativo permitió capturar a cuatro ciudadanos chilenos y un argentino, varios de ellos con pedidos de captura internacional y antecedentes por delitos similares.

El caso comenzó el pasado 15 de mayo, cuando Patricia Lucas, madre del extenista argentino, denunció que delincuentes habían ingresado a su vivienda tras romper una ventana del living. En un primer momento se informó el robo de joyas, relojes y objetos personales, aunque luego se amplió la denuncia con el faltante de dólares, perfumes importados, una raqueta Babolat, un reloj Rolex y hasta medallas deportivas obtenidas por Del Potro durante su carrera.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y una infracción de tránsito registrada en Buenos Aires, los investigadores identificaron el vehículo utilizado en el golpe, un Chevrolet Astra bordó. Esa pista llevó hasta Ignacio Aquiles Zúñiga Cartes, ciudadano chileno que tenía antecedentes y un pedido de captura internacional.

La causa reveló que la organización replicaba en Argentina el mismo modus operandi utilizado en Estados Unidos para atacar viviendas de figuras del deporte y el espectáculo. Según la investigación, los delincuentes aprovechaban los viajes y competencias de las víctimas para ingresar a sus propiedades y sustraer artículos de lujo de fácil reventa, como relojes exclusivos, dinero en efectivo, joyas y accesorios de diseñador.

Entre las víctimas vinculadas a la banda aparece el jugador de fútbol americano Travis Kelce, pareja de la cantante Taylor Swift, además de otros deportistas de la NBA, NFL y Grandes Ligas. La investigación estadounidense incluso detectó selfies tomadas por los propios delincuentes mientras exhibían objetos robados tras algunos de los golpes.

Las autoridades argentinas determinaron además que la banda utilizaba vehículos alquilados con documentación falsa y se movilizaba por distintas ciudades para evitar ser detectada. También alquilaban habitaciones de hotel que funcionaban como bases operativas temporales.

Finalmente, dos de los principales sospechosos fueron detenidos en la terminal de Retiro cuando intentaban viajar hacia Misiones. Ambos tenían alertas rojas de Interpol y eran buscados tanto por Estados Unidos como por Chile. La Justicia ahora investiga si la organización participó en otros robos de alto perfil dentro del país y si existe una estructura regional dedicada a identificar víctimas vinculadas al deporte y al espectáculo.