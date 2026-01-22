Publicidad
Publicidad

Economía > Actualización

Salarios 2026 para empleadas domésticas: cuánto cobran en febrero

En febrero de 2026 las empleadas domésticas en Argentina cobrarán los salarios básicos vigentes establecidos por la última resolución oficial, ya que no hubo nuevas actualizaciones paritarias.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
Cada empleada doméstica percibe montos distintos según la categoría, la modalidad con o sin retiro y la zona donde presta tareas. (Gentileza)

En febrero de 2026, las empleadas domésticas en Argentina percibirán los salarios básicos que rigen tras la última actualización salarial del sector, sin aumento adicional para este mes. Los valores que se abonan tienen en cuenta la categoría de trabajo y la modalidad “con retiro” o “sin retiro”, conforme a lo establecido en la resolución vigente para el servicio doméstico. 

Para la primera categoría (supervisores/as), quienes coordinan y supervisan tareas, el salario es de $3.895,56 por hora y $485.961,09 mensuales con retiro, y de $4.254,05 por hora y $539.711,97 al mes sin retiro. 

Publicidad

En la segunda categoría (tareas específicas) (como personal contratado para labores especializadas) la remuneración es de $3.696,15 por hora y $452.478,51 mensuales con retiro, y $4.039,45 por hora y $502.101,03 al mes sin retiro. 

Para caseros, que solo trabajan sin retiro, el pago es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales. En la cuarta categoría (asistencia y cuidado de personas), con retiro el salario es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 al mes, y sin retiro de $3.894,43 por hora y $490.745,56 mensuales.

Publicidad

En la quinta categoría (tareas generales), que incluye limpieza, cocina y mantenimiento del hogar, los valores mínimos son $3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes con retiro, y $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales sin retiro. 

Además de estos salarios básicos, la normativa permite adicionales obligatorios, como un plus por antigüedad equivalente al 1 % del salario mensual por cada año trabajado, y en algunos casos un plus por zona desfavorable para ciertas provincias bajo condiciones específicas. 

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS