El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, resultó herido durante los ataques realizados por fuerzas estadounidenses e israelíes en el marco del conflicto que enfrenta a ambos países con la república islámica. Según el funcionario, el dirigente iraní podría haber quedado incluso “desfigurado” tras el bombardeo que también provocó la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí.

Durante una conferencia de prensa, el jefe del Pentágono aseguró que los servicios de inteligencia estadounidenses cuentan con información que indica que el nuevo líder iraní sufrió heridas en el ataque. “Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado”, afirmó Hegseth al referirse a Mojtaba Jameneí.

El funcionario también sostuvo que el dirigente iraní difundió un comunicado reciente, aunque remarcó que no hubo registros de audio ni video que confirmaran su estado. “Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video”, agregó el secretario de Defensa.

En el mismo encuentro con la prensa, Hegseth aseguró que las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel han tenido una intensidad inédita desde el inicio de la ofensiva. Según detalló, ambas fuerzas aéreas realizaron ataques masivos contra posiciones consideradas estratégicas dentro de territorio iraní.

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“Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día”, afirmó el funcionario, al describir la magnitud de la campaña militar en curso.

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte escalada en Medio Oriente, tras el inicio de la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán, un conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional por el riesgo de una expansión regional.