El Gobierno nacional resolvió dar de baja a otras diez empresas de medicina prepaga que figuraban en el registro oficial del sistema sanitario. La decisión fue tomada por la Superintendencia de Servicios de Salud y forma parte de un proceso de revisión que busca depurar el padrón de prestadoras del sector.

Según explicaron desde el organismo, las entidades alcanzadas por la medida estaban registradas pero no acreditaban actividad real o no cumplían con los requisitos administrativos exigidos por la normativa vigente. Entre esas condiciones figuran la presentación de balances, declaraciones juradas y la actualización de la información sobre sus planes y prestaciones.

La decisión se basa en la Ley 26.682, que regula el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga en la Argentina y establece los requisitos que deben cumplir para operar dentro del sistema.

El listado de las 10 prepagas que el Gobierno dio de baja

La Superintendencia de Salud dio de baja a 10 empresas de medicina prepaga.A continuación, el listado de las compañías alcanzadas:

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And the Yellow Too S.A.

Asociación Española de Socorros Mutuos-Villa Constitución

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Círculo Médico de Bragado

Círculo Médico de San Luis

ECSA Salud

Mutual Odontológica Argentina

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centro Comerciales Zonales de la República Argentina

Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima

Protección Médica SRL

Con esta nueva resolución, ya son 162 las compañías de medicina privada dadas de baja desde el inicio del proceso de revisión impulsado por el Gobierno nacional. El objetivo oficial es “reordenar y transparentar” el sistema, eliminando entidades que no tienen actividad efectiva o que no cumplen con la normativa vigente.

Desde la Superintendencia aclararon además que la medida no afecta a los afiliados, ya que las empresas excluidas no contaban con usuarios activos ni brindaban cobertura médica. Por ese motivo, la baja se trata principalmente de una regularización administrativa dentro del registro oficial de prestadores.