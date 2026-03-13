Volcó un camión con fernet en Entre Ríos y los vecinos se llevaron todo

Un espectacular vuelco de un camión cargado con fernet revolucionó la tranquila jornada en las cercanías de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. El siniestro, ocurrido en un tramo cercano a la Ruta 11, camino a Rosario, terminó con una escena poco común: decenas de vecinos recolectando las botellas que quedaron desparramadas sobre el pasto, tras recibir la autorización del propietario de la mercadería.

El accidente fue protagonizado por un camión Mercedes Benz, conducido por un joven de 33 años, y una Renault Kangoo en la que viajaba un matrimonio cordobés. Por causas que la Justicia intenta establecer, el transporte de carga impactó desde atrás al utilitario, provocando que el camión perdiera el control y terminara volcando sobre la banquina.

"Luz verde" para el rescate de la carga

Afortunadamente, el hecho solo ocasionó daños materiales y lesiones leves. Sin embargo, lo que llamó la atención de los automovilistas que circulaban por la zona fue la rapidez con la que se organizó el "operativo rescate" de la bebida.

"Minutos después, con autorización del dueño de la carga, los vecinos juntaron parte de ella, ya que la misma se encontraba asegurada", confirmaron fuentes policiales.

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Al tratarse de envases de plástico, gran parte del cargamento sobrevivió al impacto, lo que facilitó que la gente pudiera acopiar las botellas en bolsas y cajas. Los videos del momento se viralizaron rápidamente, mostrando a familias enteras participando de la recolección.

De la ruta a la venta por redes

El impacto del vuelco no terminó en la banquina. Horas después del siniestro, las redes sociales de la zona se inundaron de publicaciones de venta informal. Bajo el lema "Vendo Fernanditos, vencen en 2027", muchos de los que participaron de la colecta improvisada comenzaron a ofrecer el aperitivo gasificado a precios promocionales.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia y efectivos policiales para ordenar el tránsito, que estuvo afectado por la presencia de envases rotos. El matrimonio que viajaba en la Kangoo fue trasladado al Hospital Salaberry para observación, aunque ambos se encuentran fuera de peligro. La Unidad Fiscal de turno ya tomó intervención para determinar las responsabilidades legales del choque.