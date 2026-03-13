Las consultoras privadas prevén que la inflación de marzo se mantendrá en niveles similares a los de febrero, con estimaciones cercanas al 3% mensual, aunque advierten que el conflicto en Medio Oriente podría generar presiones adicionales sobre los precios en las próximas semanas.

Los economistas señalan que el tercer mes del año suele tener factores estacionales importantes, como el inicio del ciclo escolar, cambios de temporada en la indumentaria y ajustes en algunos servicios, lo que tiende a mantener el Índice de Precios al Consumidor por encima del 2,5% mensual.

Además, el escenario internacional suma incertidumbre. La guerra en Medio Oriente provocó subas en el precio del petróleo y de los combustibles, lo que podría trasladarse a los costos de transporte y logística, con impacto en distintos rubros de la economía.

En el plano local, los analistas también mencionan aumentos en tarifas de servicios, transporte y educación, además de la evolución del precio de la carne y otros alimentos, como factores que podrían influir en el dato de marzo.

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El pronóstico se conoce luego de que el INDEC informara una inflación de 2,9% en febrero, el mismo nivel registrado en enero. Con ese resultado, el primer bimestre del año acumuló una suba cercana al 6% y un incremento interanual superior al 33%.

En este contexto, el comportamiento de los precios durante marzo será clave para evaluar si continúa la desaceleración inflacionaria o si el índice mensual se mantiene cerca del 3%, un nivel que los analistas consideran difícil de perforar en el corto plazo